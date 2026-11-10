الولايات المتحدة تُخلي طائرات من قاعدة بريطانية إثر تهديد إيراني

نقلت الولايات المتحدة طائرات للتزود بالوقود من قاعدة جوية بريطانية على خلفية مخاوف من تهديدات إيرانية، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

الولايات المتحدة تُخلي طائرات من قاعدة بريطانية إثر تهديد إيراني
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   09:17
مركز الأخبار
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نقلت القوات الجوية الأميركية طائرات للتزود بالوقود من قاعدة ميلدنهال الجوية في بريطانيا إلى مواقع أخرى، على خلفية مخاوف من تهديدات إيرانية، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على التفاصيل. وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تنقل فيها واشنطن طائراتها من قاعدة جوية بريطانية في أعقاب تهديدات من إيران.

وبحسب التقرير، جرى نقل الطائرات، أمس الاثنين، إلى ألمانيا ومواقع أخرى، في وقت لا تزال فيه الجهات الأميركية المعنية تقيّم طبيعة التهديد الذي يستهدف قاعدة ميلدنهال، وما إذا كان وشيكاً أم عاماً.

وفي المقابل، رفض متحدث باسم القوات الجوية الأميركية تقديم تفاصيل بشأن عملية نقل الطائرات، ونفى أن تكون هذه التحركات مرتبطة بالضرورة بتهديد إيراني، موضحاً أن الطائرات العسكرية تنتقل بصورة اعتيادية بين القواعد والمواقع المختلفة لأسباب متعددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إخلاء الولايات المتحدة، الشهر الماضي، قاذفة قنابل من طراز "B-1" من قاعدة فيرفورد البريطانية، إثر ورود معلومات عن مخطط إيراني يستهدف طيارين أميركيين ومهاجمة طائرات عسكرية باستخدام طائرات مسيّرة ووسائل أخرى.

وكان موقع "The War Zone" المتخصص بالشؤون العسكرية قد أفاد، في وقت سابق من أمس الاثنين، برصد تحركات جوية غير اعتيادية لطائرات تغادر قاعدة ميلدنهال.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن الإجراءات الأمنية شُدّدت في قاعدتين جويتين بريطانيتين تستضيفان طائرات تابعة للقوات الأميركية.

(م ش)

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