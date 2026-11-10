الحروب القصيرة واختبار حلفاء واشنطن في مواجهة إيران محور الصحافة العالمية 

كشفت إخفاقات ترامب وبوتين في حسم الحروب مخاطر الرهان على الانتصارات السريعة، فيما يواجه حلفاء واشنطن في آسيا اختباراً صعباً لتنفيذ الحصار الاقتصادي على إيران.

الحروب القصيرة واختبار حلفاء واشنطن في مواجهة إيران محور الصحافة العالمية 
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   08:56
مركز الأخبار
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تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، مخاطر الرهان على الحروب القصيرة، وتداعيات إخفاقات واشنطن وموسكو العسكرية، إلى جانب صعوبات الحصار الاقتصادي الأميركي على إيران واختبار حلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

ترامب وبوتين ووهم الحروب القصيرة

رأت صحيفة "فايننشال تايمز" في تحليل لها أن إخفاق دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في حسم الحربين على إيران وأوكرانيا يكشف خطورة الرهان على انتصارات عسكرية سريعة، محذرة من أن شي جين بينغ قد يقع في الخطأ نفسه إذا اعتقد أن غزو تايوان أو إخضاعها عسكرياً سيكون أمراً سهلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين وترامب دخلا الحربين مدفوعين بثقة مفرطة عززتها نجاحات عسكرية سابقة، فاعتقد الأول أن الحكومة الأوكرانية ستنهار سريعاً بعد تجربة ضم القرم عام 2014، بينما شجع نجاح الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية عام 2025، وإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع 2026، ترامب على الاعتقاد بإمكانية إسقاط النظام الإيراني خلال حرب قصيرة.

ولفتت إلى أن تركيز السلطة وإحاطة الزعيمين نفسيهما بمسؤولين لا يعارضون قراراتهما أضعفا القدرة على تصحيح الحسابات الخاطئة قبل تحولها إلى إخفاقات عسكرية مكلفة. لكن تداعيات الحربين تختلف، إذ تفرض المؤسسات الأميركية ضغوطاً سياسية قد تدفع واشنطن إلى الانسحاب، كما أظهرت تجارب فيتنام وأفغانستان والعراق، فيما يواصل بوتين حربه رغم الخسائر البشرية والعسكرية الكبيرة، في ظل غياب مؤسسات قادرة على محاسبته أو تقييد قراراته.

وحذرت الصحيفة من أن تايوان قد تكون الاختبار المقبل لهذا النوع من الحسابات، إذ يعتقد أن شي جين بينغ وجه جيشه للاستعداد لعملية عسكرية ضد الجزيرة بحلول عام 2027. ورأت أن إخفاقات موسكو وواشنطن ينبغي أن تدفع بكين إلى إعادة النظر في جدوى الحصار أو الغزو، لكنها حذرت من أن تركيز السلطة وغياب الأصوات المعارضة قد يدفعان شي إلى الاعتقاد بأن وضع الصين مختلف، وأن تايوان لن تستطيع مقاومة قوتها العسكرية.

حصار ترامب الاقتصادي لإيران يضع حلفاء واشنطن في آسيا أمام اختبار صعب

ذكرت صحيفة "هآرتس" في تحليل لها أن نجاح الولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي شامل على إيران لا يتوقف على تشديد العقوبات، بل على قدرة واشنطن على إقناع الدول المحيطة بطهران بالمشاركة في تنفيذها، من دون الإضرار بمصالحها الاقتصادية أو دفع المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعلن إنشاء قوة مهام خاصة باسم "البوابة الحديدية"، تتولى تنسيق إجراءات الحصار البري والبحري، ومراقبة حركة البضائع والقطارات والسفن المتجهة إلى إيران، في وقت تعمل فيه طهران على تعزيز طرق تجارية بديلة، أبرزها ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب الذي يربط روسيا بإيران وصولاً إلى الهند، وتتولى موسكو استكمال جزء من خطه الحديدي داخل الأراضي الإيرانية.

ولفت التحليل إلى أن دولاً مجاورة لإيران، بينها تركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وباكستان وتركيا، ترتبط مع طهران بعلاقات تجارية واسعة، ما يجعل تنفيذ العقوبات الأميركية أمراً معقداً، خصوصاً أن إغلاق المعابر لا يوقف التهريب والتبادل التجاري غير الرسمي. كما أن واشنطن لا تملك مستوى النفوذ نفسه على دول آسيا الوسطى الذي تمارسه على العراق وباكستان، فيما ترتبط هذه الدول بمصالح اقتصادية وسياسية مع روسيا والصين، ولا تستطيع تحمل كلفة الانحياز الكامل إلى الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة في أن تعاون دول المنطقة مع الحصار قد يعرضها لردود إيرانية تستهدف مصالحها الحيوية، مستشهدة بالهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، وأدى إلى توقف نحو 80 بالمئة من إنتاج الغاز وتراجع إنتاج الكهرباء بنحو 2.8 غيغاواط.

وأشارت إلى أن استهداف منشآت الطاقة يحمل رسالة إلى بغداد وهولير والدول المطلة على بحر قزوين، مفادها أن الانخراط في الحرب الاقتصادية على إيران قد تكون له أثمان أمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخليج.

(م ش)

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