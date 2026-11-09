التحالف يعلن تدمير أهداف يستخدمها الحوثيون لإنتاج الصواريخ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مصنعين ومعمل للحوثيين في صنعاء، مخصصة لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية ووقودها الصلب وتجميع أنظمتها الإلكترونية.

التحالف يعلن تدمير أهداف يستخدمها الحوثيون لإنتاج الصواريخ
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   22:56
مركز الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير مصنعين ومعمل تستخدمها جماعة الحوثيين في إنتاج وتجميع الصواريخ الباليستية، وذلك في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن العمليات استهدفت مصنعاً لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، ومصنعاً كيميائياً لخلط وإنتاج وقودها الصلب، إضافة إلى معمل إلكترونيات مخصص لتجميع الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بها.

وأكد المالكي، في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، استمرار التحالف في إضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من انعكاساتها على المشهد اليمني والممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

(ع م)

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