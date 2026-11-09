لقاء محتمل بين بوتين ومبعوثين أميركيين بشأن أوكرانيا

تدرس واشنطن إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء بوتين عقب محادثات أبوظبي، وسط مساعٍ لإشراك أوروبا والتوصل إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا وتسوية للحرب.

لقاء محتمل بين بوتين ومبعوثين أميركيين بشأن أوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   22:55
مركز الأخبار
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كشف مسؤول أميركي، اليوم، أن واشنطن تدرس إرسال مبعوثين إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب المحادثات المرتقبة في أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى دفع جهود التسوية وإشراك الأطراف الأوروبية في المفاوضات.

وقال المسؤول، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة ستسعى خلال محادثات أبوظبي إلى إقناع موسكو بالموافقة على صيغة تفاوضية متعددة الأطراف، مؤكداً أن شركاء أوروبيين سينضمون إلى هذه المحادثات، انطلاقاً من قناعة واشنطن بأهمية المشاركة الأوروبية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وفي ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، أوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تسعى إلى توفير ضمانات لكييف تحاكي تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أن طبيعة الضمانات الأمنية الأميركية ستكون من بين القضايا المطروحة للنقاش.

وشدد على أن الحلف سيواصل أداء دور محوري في منظومة الدفاع الجماعي الأوروبي، في وقت تتزايد فيه أهمية الترتيبات الأمنية التي ستحدد ملامح المرحلة التالية للحرب.

وفي ما يتعلق بالملفات الإقليمية، أشار المسؤول إلى أن بحثها يرتبط أولاً بالتوصل إلى تصور واضح للهيكل الأمني في مرحلة ما بعد الحرب، لافتاً إلى أن موسكو وكييف أظهرتا، خلال محادثات خاصة، قدراً محدوداً من المرونة حيال تقديم تنازلات تتصل بالأراضي المتنازع عليها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تعقيدات تتصل بالضمانات الأمنية، ومستقبل المناطق المتنازع عليها، وطبيعة الدور الأوروبي في أي اتفاق محتمل.

(ع م)

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