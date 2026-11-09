السعودية تعلن تعرض خط أنابيب النفط شرق–غرب للاستهداف

أعلنت السعودية عن تعرض خط أنابيب النفط شرق–غرب في المدينة المنورة للاستهداف، ما تسبب بحريق محدود تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، دون تسجيل إصابات أو تأثر العمليات التشغيلية.

السعودية تعلن تعرض خط أنابيب النفط شرق–غرب للاستهداف
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   22:33
مركز الأخبار
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أعلنت السعودية، اليوم، تعرض خط أنابيب النفط شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة للاستهداف، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود، تمكنت فرق الطوارئ من إخماده، من دون تسجيل إصابات أو تأثر العمليات التشغيلية للخط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحريق فور وقوع الاستهداف، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وأضاف المصدر أن الفرق الفنية المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق خطط الطوارئ وإجراءات السلامة المعتمدة.

وأكدت وزارة الطاقة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، كما لم يؤثر على استمرار العمليات التشغيلية لخط الأنابيب.

(ع م)

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