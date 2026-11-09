اشتباكات عنيفة في وادي بردى بريف دمشق

اندلعت اشتباكات مسلحة في بلدة وادي بردى بريف دمشق، دون ورود معلومات عن إصابات.

اشتباكات عنيفة في وادي بردى بريف دمشق
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   22:23
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة، مساء اليوم، في بلدة وادي بردى بريف دمشق، بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين المجهولين.

وبحسب المصادر، تشهد البلدة توتراً ميدانياً بالتزامن مع تبادل إطلاق النار، وسط غياب معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن أسباب الاشتباكات أو وقوع إصابات وخسائر بشرية.

(ع م)

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