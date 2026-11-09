انفجار بالقرب من سيارة لأمن الطرق في ريف دير الزور الشرقي

دوّى انفجار مجهول بالقرب من سيارة تابعة لأمن الطرق على طريق العتال – البصيرة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر.

انفجار بالقرب من سيارة لأمن الطرق في ريف دير الزور الشرقي
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   21:41
مركز الأخبار
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دوّى انفجار، اليوم، بالقرب من سيارة تابعة لأمن الطرق على الطريق الواصل بين بلدتي العتال والبصيرة في ريف دير الزور الشرقي، وسط غموض يحيط بطبيعة الانفجار وأسبابه.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادثة.

(ع م)

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