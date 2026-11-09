إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب

أصيب طفلان شقيقان جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في قرية الركبة بريف تل تمر الجنوبي.

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   19:41
الحسكة
+

في حادثة جديدة تسلط الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، أُصيب طفلان شقيقان من قرية الركبة في ريف تل تمر الجنوبي، بشظايا في الرأس والعينين ومناطق متفرقة من جسديهما جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب.

وبحسب ما أفاد به مراسلنا من مدينة تل تمر، أُصيب الطفلان يوسف فواز عريب، البالغ من العمر 14 عاماً، وشقيقه موسى فواز عريب، 13 عاماً، جراء انفجار مخلفات حرب، تركزت إصاباتهما في الرأس والعينين، إلى جانب وجود شظايا في أنحاء الجسم.

وعقب وقوع الحادثة، جرى إسعاف الطفلين إلى المركز الطبي في مدينة تل تمر، حيث تلقيا الإسعافات الأولية، قبل نقلهما إلى مشافي مدينة الحسكة لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازم.

(ع ه/ف)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جنوب أوكرانيا

المادة التالية

انفجار بالقرب من سيارة لأمن الطرق في ريف دير الزور الشرقي

أخبار ذات صلة

تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك

تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 14:36

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بحلب

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بحلب

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 19:04

توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة

توغل إسرائيلي بـ14 آلية عسكرية في ريف القنيطرة

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 20:47

قصف إسرائيلي على الجنوب السوري

قصف إسرائيلي على الجنوب السوري

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 12:48

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف القنيطرة

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف الق...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 09:29

"التعليم باللغة الأم حق لكل مكوّن وتقليص تدريس الكردية غير مقبول"

"التعليم باللغة الأم حق لكل مكوّن وتقليص تدريس الكردية ...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 07:30