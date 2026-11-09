الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة فاسيلكوفويه بمقاطعة زابوروجيه، مؤكدة إسقاط قذيفتي "هيمارس" و680 مسيّرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جنوب أوكرانيا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   19:16
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، سيطرة قواتها على بلدة فاسيلكوفويه في مقاطعة زابوروجيه، جنوب شرقي أوكرانيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على البلدة ضمن العمليات العسكرية المتواصلة في المنطقة.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الفترة نفسها قذيفتين من راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس"، فضلاً عن 680 طائرة مسيّرة أوكرانية.

(ع م)

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