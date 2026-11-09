وفاة 3 أطفال في انفجار لغم أرضي غربي تدمر

فقد 3 أطفال حياتهم إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء رعيهم الأغنام في منطقة الدوة غربي تدمر بريف حمص.

وفاة 3 أطفال في انفجار لغم أرضي غربي تدمر
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   18:03
مركز الأخبار
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فقد 3 أطفال حياتهم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة الدوة، غربي مدينة تدمر بريف حمص، أثناء رعيهم الأغنام.

وأدى الانفجار إلى إصابة الأطفال بشظايا أودت بحياتهم، في حادثة تعيد تسليط الضوء على مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة التي ما تزال تهدد حياة المدنيين في مناطق سورية عدة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 287 شخصاً منذ مطلع عام 2026، جراء انفجار أجسام وذخائر من مخلفات الحرب، بينهم 155 رجلاً و119 طفلاً و13 امرأة. كما وثّق إصابة 465 شخصاً خلال الفترة ذاتها، بينهم 259 رجلاً و188 طفلاً و18 امرأة.

(ع م)

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