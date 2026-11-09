6 قتلى و12 جريحاً بانفجار في مصنع للصلب غرب تركيا

قُتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرون جراء انفجار في مصنع للصلب قرب إزمير غرب تركيا، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرة مفقودين تحت الأنقاض.

6 قتلى و12 جريحاً بانفجار في مصنع للصلب غرب تركيا
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   17:09
مركز الأخبار
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قُتل 6 أشخاص وأصيب نحو 12 آخرين، اليوم، جراء انفجار وقع في مصنع للحديد والصلب في منطقة علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال مدينة إزمير، غرب تركيا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن نحو عشرة أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، وفق ما أعلن مكتب محافظ إزمير.

وأوضح مكتب المحافظ، في بيان، أن الانفجار وقع قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي داخل مصنع "هاباش ديمير تشيليك"، وتسبب في اندلاع حريق داخل المنشأة، ما استدعى تدخل فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

وتشير النتائج الأولية إلى أن الانفجار وقع إثر سقوط رافعة داخل فرن صناعي كبير يُستخدم في صهر الفولاذ السائل وصبّه، فيما لم تُحسم بعد الأسباب النهائية للحادث.

وقال رئيس بلدية إزمير، جميل توغاي في منشور على منصة "إكس"، إن فرق الإنقاذ تواصل العمل على إزالة المنصة المنهارة والأنقاض، مشيراً إلى أن المصابين والضحايا من العاملين في المصنع.

وأضاف أن المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، موضحاً أن الحصيلة النهائية ستتضح مع تقدم عمليات إزالة الأنقاض.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في الموقع وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، في ظل الاعتقاد بوجود نحو عشرة أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

(ع م)

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