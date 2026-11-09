الشيباني ينفي وجود خطة لإرسال قوات إلى اليمن

نفى وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، وجود أي خطة لتوجه قوات من سوريا إلى اليمن أو إرسالها للمشاركة في عمليات عسكرية ضد الحوثيين إلى جانب السعودية، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال توجه قوات من سورية إلى اليمن والسعودية في إطار تعاون عسكري بين البلدين.

الشيباني ينفي وجود خطة لإرسال قوات إلى اليمن
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   15:53
مركز الأخبار
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في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال إرسال قوات من سوريا إلى اليمن والسعودية للمشاركة في عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين إلى جانب القوات السعودية، نفى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، وجود أي توجه من هذا القبيل، مؤكداً عدم وجود خطة قريبة لنشر قوات سورية في اليمن.

وقال الشيباني، في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق، اليوم، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن الاتفاقية العسكرية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لا "تتضمن نشر قوات سورية في اليمن"، مضيفا "أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بشكل واضح، ولن تكون موضع تنفيذ في الخفاء".

ولفت إلى أن سوريا تدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وتدين تهديدات جماعة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يستعيد اليمن استقراره وأن تنتهي معاناة شعبه، كما تجاوزت سوريا محنتها.

وفيما يتعلق بالتعاون العسكري مع السعودية، قال الشيباني إن بلاده بحاجة إلى الخبرات السعودية للمساهمة في إعادة بناء قدرات جيش بلاده، لافتاً إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات السورية المدنية والعسكرية، والتطلع إلى تعزيز التعاون مع المملكة في هذا المجال.

وأضاف الشيباني، أن سوريا حريصة على بناء منظومة أمنية دفاعية إقليمية تحفظ أمن المنطقة واستقرارها، وأن الأولويات السورية تتركز في المرحلة الراهنة على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وبناء ما دمرته الحرب.

(أم)

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