سوريا والأردن تستعرضان نتائج لقاء الجانبين عبر مؤتمر صحفي

استعرض الشيباني ونظيره الصفدي نتائج مباحثاتهما خلال مؤتمر صحفي مشترك، أُعلن فيه توقيع 11 وثيقة تعاون وتشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصّي أحداث درعا، إلى جانب تأكيد الجانبين توسيع التعاون الاقتصادي والأمني ومواجهة التحديات المشتركة.

سوريا والأردن تستعرضان نتائج لقاء الجانبين عبر مؤتمر صحفي
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   15:48
مركز الأخبار
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وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، صباح اليوم، إلى دمشق جواً، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة لـ "مجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني"، التي انعقدت في قصر تشرين، بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وعقب الاجتماع، عقد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي مؤتمراً صحفياً مشتركاً، استعرضا خلاله نتائج المباحثات ومجالات التعاون الثنائي.

وقال الشيباني إن العلاقات السورية – الأردنية تستند إلى روابط عائلية وتاريخ مشترك ومصير واحد، واصفاً البلدين بأنهما "جوار فرضته الجغرافية وشراكة ترسخت بإرادتنا المشتركة"، مشيراً إلى أن 20 وزارة سورية من أصل 22 تنخرط في تعاون مباشر مع الأردن.

وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، لافتاً إلى أن الغاز بدأ بالتدفق إلى محطات توليد الكهرباء في سوريا عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، فضلاً عن عمل البلدين عبر منصة مشتركة لتبادل بيانات المياه.

وبيّن الشيباني أن التعاون بين دمشق وعمّان يشمل مشاريع مشتركة في قطاعات متعددة، معتبراً أن مجلس التنسيق الأعلى يشكل إطاراً ناظماً للعلاقات الثنائية، ويسهم في حمايتها من تقلبات الظروف، مؤكداً التزام سوريا بسياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة والحوار والشفافية.

وأضاف أن البلدين وقّعا 11 وثيقة تعاون، تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات في مجالات مختلفة، واصفاً العلاقات السورية – الأردنية بأنها في أفضل أحوالها منذ عقود.

وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا، قال الشيباني إن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة ما جرى بسرعة وحسم، مشيراً إلى تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الأحداث، والعمل على جبر الضرر وتعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن العلاقات بين سوريا والأردن متجذرة في وجدان الشعبين، مؤكداً أن بلاده ستبقى إلى جانب سوريا وعوناً لها في مواجهة التحديات وإعادة بناء الوطن.

وأكد الصفدي أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو بناء شراكة تكاملية تعكس وحدة المصير والتاريخ، مشيراً إلى أن سوريا، بعد عامين من سقوط النظام السابق، باتت أفضل مما كانت تتوقعه أكثر التقديرات تفاؤلاً، وأن نجاحها يمثل نجاحاً للأردن والمنطقة بأسرها، بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وشدد الصفدي على أن أمن سوريا من أمن الأردن واستقرارها من استقراره، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات، الذي وصفه بأنه خطر مشترك يتطلب العمل معاً لمواجهته.

وأشار إلى أن توقيع 11 وثيقة تعاون يعكس التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن لا يعني التوقف، في ظل طموحات البلدين لتوسيع مجالات التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات.

وأضاف الصفدي أن الأردن يقف إلى جانب سوريا بشكل مطلق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها قبل أن تدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وتداعيات وصفها بالأسوأ.

وفيما يتعلق بالقصف الأردني على مواقع في محافظة درعا، أعرب الصفدي عن أسف المملكة لسقوط ضحايا مدنيين، مقدماً تعازيه إلى ذويهم، ومؤكداً أن "الدم السوري غالي علينا كما الدم الأردني، وحياة السوري غالية علينا كما حياة الأردني"، في إشارة إلى موقف بلاده من الضحايا الذين سقطوا في الحادثة.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن ما يجمع البلدين والشعبين أقوى من أي اختبار أو تحدّي، مؤكداً عزم عمّان على مواصلة العمل لتجاوز التحديات وتعزيز العلاقات الأردنية – السورية، لافتاً إلى أن التفاعل الشعبي والعلاقات الاجتماعية بين الأردنيين والسوريين يعكسان عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

(أم)

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