غوتيريش العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى

حذّر غوتيريش من تصاعد الظواهر المناخية القصوى، داعياً في مؤتمر "كوب31" إلى خفض الانبعاثات وتسريع التحول عن الوقود الأحفوري وزيادة تمويل الدول النامية.

غوتيريش العالم يدخل عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى
المجتمع والحياة
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   14:57
مركز الأخبار
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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من دخول العالم "عصراً جديداً" أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى أكثر حدة وتكراراً، داعياً قادة الدول المشاركين في مؤتمر المناخ "كوب31" المنعقد اليوم بمدينة أنطاليا التركية إلى تسريع خفض الانبعاثات والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي.

ويشارك ممثلو نحو 200 دولة في المؤتمر، وسط خلافات بشأن التمويل المناخي، وتباينات حول آليات تنفيذ التعهدات السابقة بالتحول عن الوقود الأحفوري.

وقال غوتيريش إن ظاهرة "إل نينيو" الفائقة القوة تأتي في وقت يعاني فيه الكوكب ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري، وسط توقعات بأن يكون عام 2026 أو 2027 الأكثر حرارة على الإطلاق.

من جهتها، دعت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس، قادة العالم إلى الالتزام بالتحول السريع عن الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، معتبرة أن أزمة تكاليف الطاقة تزيد من إلحاح هذا التحول.

وفي سياق متصل، قال رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، جاسبر إنفينتور، إن انطلاق "كوب31" كان صعباً، مشيراً إلى تشدد الدول المتقدمة إزاء مطالب الدول النامية بإدراج آليات تمويل التكيف المناخي على جدول الأعمال، فيما تسعى الدول الأفريقية إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب البحار.

(م ش)

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