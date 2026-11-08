وفاة 5 أشخاص إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في غزة

توفي خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون، إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين جنوب دير البلح وسط قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة.

وفاة 5 أشخاص إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في غزة
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   23:16
مركز الأخبار
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توفي خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ستة آخرون، اليوم، إثر انهيار جرف رملي على خيام للنازحين في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من الأشخاص من تحت أنقاض الخيام المنهارة، فيما تتواصل عمليات البحث عن طفل مفقود.

وتشهد مناطق القطاع لليوم الثالث على التوالي هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء، وتفاقم الصعوبات التي تواجه فرق الإنقاذ والإغاثة في التعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

(ع م)

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