سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم بإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم جنوب البلاد، من دون اتضاح الأسباب أو تسجيل أضرار حتى الآن.

سماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم بإيران
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   23:08
مركز الأخبار
+

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوب إيران، من دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

ولم ترد تفاصيل إضافية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، فيما يُنتظر صدور توضيحات من الجهات المعنية.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

العراق: أميركا طلبت إغلاق معظم معابرنا الحدودية مع إيران

المادة التالية

وفاة 5 أشخاص إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في غزة

أخبار ذات صلة

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 17:27

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جديد في اليمن

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جدي...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 09:48

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 19:37

عشرات الضحايا في تصادم قطارين بمصر

عشرات الضحايا في تصادم قطارين بمصر

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 18:55

كييف تحت القصف الروسي ومقاطعتان روسيتان تتعرضان لهجمات أوكرانية

كييف تحت القصف الروسي ومقاطعتان روسيتان تتعرضان لهجمات ...

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 09:45

باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين

باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار ال...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 22:50