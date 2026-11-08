العراق: أميركا طلبت إغلاق معظم معابرنا الحدودية مع إيران

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن واشنطن طلبت إغلاق المعابر الحدودية مع إيران، باستثناء معبرين، أحدهما في إقليم كردستان، لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

العراق: أميركا طلبت إغلاق معظم معابرنا الحدودية مع إيران
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   23:00
مركز الأخبار
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أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق معظم المعابر الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على معبرين فقط، في إطار الإجراءات الأميركية الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وقال حسين، في مقابلة مع قناة فضائية عربية، إن الطلب الأميركي يشمل إغلاق جميع المعابر الحدودية بين العراق وإيران، باستثناء معبرين، أحدهما يقع في إقليم كردستان.

ويأتي هذا الطلب في سياق مساعي واشنطن إلى الحد من التعاملات الاقتصادية والتجارية مع إيران، عبر تشديد القيود على المنافذ الحدودية التي تمثل أحد مسارات التبادل التجاري بين البلدين.

ولم يوضح الوزير العراقي تفاصيل إضافية بشأن المعبر الثاني أو الموقف الرسمي لبغداد من الطلب الأميركي.

(ع م)

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