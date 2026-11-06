ضربات روسية تطال مواقع للطاقة واللوجستيات في أوكرانيا ومحادثات مرتقبة في أبوظبي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت لتخزين البطاريات والطاقة وسفينة في ميناء أوديسا ومواقع عسكرية أوكرانية، فيما تترقب الأطراف السياسية عقد جولة مفاوضات في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، عقب مباحثات أمريكية أوكرانية أوروبية في بروكسل.

ضربات روسية تطال مواقع للطاقة واللوجستيات في أوكرانيا ومحادثات مرتقبة في أبوظبي
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   09:31
مركز الأخبار
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تتواصل العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الهجمات الجوية واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والإمدادات العسكرية، في وقت تشهد فيه جبهات القتال مواجهات متواصلة، بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية جديدة للدفع نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة منذ شباط 2022.

وفي أحدث التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تنفيذ ضربات ليلية استهدفت مواقع للطاقة واللوجستيات والموانئ التي قالت إنها تخدم القوات الأوكرانية، وشملت الضربات منشأة لتخزين البطاريات الكهربائية في مدينة بيلايا تسيركوف بمقاطعة كييف، مدعية أنها كانت تغذي مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت سفينة في ميناء أوديسا، قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا، فضلاً عن تجمع عسكري في بلدة دميتروفو بمقاطعة زابوروجيه باستخدام قنبلة جوية موجهة من طراز "فاب-3000"، ومحطة كهرباء فرعية في محيط مدينة سومي شمال شرقي البلاد بقنابل "فاب-500".

وعلى المسار السياسي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، بوساطة أمريكية، في مسعى لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وجاء الإعلان عن المحادثات عقب اجتماعات عقدها مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون في بروكسل، تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، واحتياجات إعادة الإعمار وتمويلها خلال عام 2027، بمشاركة ممثلين عن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومجموعة بلاك روك الاستثمارية.

(أم)

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