توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة وتحليق مروحيات في أجواء درعا وريف دمشق

توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من تسع آليات في قرية الحرية بريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مروحيات في أجواء درعا وريف دمشق.

توغّل إسرائيلي في ريف القنيطرة وتحليق مروحيات في أجواء درعا وريف دمشق
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   18:21
مركز الأخبار
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توغلت دورية عسكرية إسرائيلية، اليوم، مؤلفة من تسع آليات عسكرية، داخل قرية الحرية بريف القنيطرة، وذلك عقب توغلها في قرية أوفانيا، في تحرك عسكري متزامن شهدته مناطق في ريف المحافظة.

وشهدت أجواء محافظتي درعا وريف دمشق تحليق طائرات مروحية، رُصد تحركها باتجاه الشمال، من دون توافر معلومات حتى الآن عن طبيعة مهمتها أو أسباب تحليقها.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري، وسط مخاوف بين الأهالي من اتساع نطاق التحركات العسكرية وتداعياتها الأمنية على المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في وقت سابق اليوم، توغل دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

(ع م)

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