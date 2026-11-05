طلبة ديرك يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على طلاب الحسكة

طالب طلبة مدينة ديرك بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على طلبة الحسكة، وأكدوا مواصلة النضال من أجل نيل حقوقهم في التعليم باللغة الكردية وعدم التراجع أمام محاولات الترهيب وكسر إرادة الطلبة.

طلبة ديرك يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على طلاب الحسكة
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   16:20
قامشلو
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أدلى طلبة مدينة ديرك اليوم، ببيان، استنكروا فيه الاعتداءات التي تعرض لها طلبة مدينة الحسكة على يد مجموعة من المرتزقة. 

وقرئ البيان من قبل الطالبة ياسمين إسماعيل في مركز سوق المدينة، بحضور عدد من الطلاب. وجاء فيه: أن طلبة روج آفا، شأنهم شأن الطلاب المناضلين في مختلف أنحاء العالم، يواصلون نضالهم دفاعاً عن حقوقهم"، وعدّ أن ما شهدته الحسكة يستهدف ترهيب الطلاب وكسر إرادتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

وأكد البيان أن الاعتداءات لن تدفع الطلبة إلى التراجع عن تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وأن الدفاع عن الحقوق التعليمية واللغوية حق أساسي لا يمكن التنازل عنه.

وحذر من أن الاعتداءات تهدد أمن أهالي الحسكة وسلامتهم، وطالب الحكومة الانتقالية بالتدخل الفوري ومحاسبة المعتدين.

واختُتم البيان بالتأكيد على التضامن مع طلاب الحسكة ومواصلة التحركات للمطالبة بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها التعليم باللغة الكردية.

(ك س/ ل م)

ANHA


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