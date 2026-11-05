وصول قافلة مهجري سري كانيه إلى مناطقها

وصلت القافلة مهجري سري كانيه وأريافها، التي ضمت نحو 447 عائلة إلى مناطقها في المدينة أريافها.

وصول قافلة مهجري سري كانيه إلى مناطقها
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   15:34
مركز الأخبار
+

وصلت القافلة الثامنة من مهجري مدينة سري كانيه وأريافها، والتي ضمت نحو447 عائلة، في إطار عمليات العودة إلى مناطقهم الأصلية، والجهود المبذولة لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وإنهاء معاناة التهجير.

وكانت القافلة السابعة قد غادرت أمس الأربعاء إلى مناطقها في ريف المدينة.

(ل م)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

مقتل رجل أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمان

المادة التالية

مستشار الرئاسة مظلوم عبدي يقدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد جوان إبراهيم

أخبار ذات صلة

إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية بريف درعا

إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية بريف درعا

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 10:21

مصدر:  YNK يصوّت على الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

مصدر:  YNK يصوّت على الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 19:03

شابات قامشلي سبورت بطلات الدوري السوري

شابات قامشلي سبورت بطلات الدوري السوري

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 09:53

مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة ويؤكد حق التعليم باللغة الأم

مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة وي...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 18:25

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 09:54

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

تفكيك خلية لمرتزقة داعش في حلب

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 14:11