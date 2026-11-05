مقتل رجل أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمان

قُتل عريف في الأمن العام الأردني وأُصيب ضابط، اليوم، إثر هجوم بأداة حادة في العاصمة عمان، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنفذ.

مقتل رجل أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمان
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   15:21
مركز الأخبار
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قُتل أحد أفراد الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، وأُصيب ضابط، إثر هجوم بأداة حادة استهدفهما في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية إن العريف جواد علي خلف السلايطة تعرّض للطعن بعدما باغته أحد الأشخاص وهاجمه بأداة حادة، ما استدعى تدخل دورية أمنية تمكنت من السيطرة على المهاجم وإلقاء القبض عليه.

وأضافت أن ضابط الدورية أُصيب في وجهه خلال الاشتباك مع المهاجم، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمستقرة، فيما فارق العريف السلايطة الحياة متأثرا بإصابته.

وأشارت المديرية إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن المهاجم كان يخطط لتنفيذ هجوم يستهدف أفراد الأمن العام، مؤكدة مباشرة التحقيقات معه لكشف ملابسات الحادث.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان التلفزيون الرسمي الأردني إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه في تورطهم بهجوم مسلح استهدف كنيسة أرثوذكسية في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوب البلاد، في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

ووقع الهجوم أثناء تشييع جنازة، عندما أطلق مسلحون النار على المشاركين، واستمر إطلاق النار عدة دقائق، بحسب شهود عيان.

(م ش)

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