إنتاج سوريا من الذرة الصفراء يرتفع 42 % خلال عام 2026

سجل إنتاج سوريا من الذرة الصفراء 475,232 طناً خلال عام 2026، بزيادة قدرها 42 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه الإنتاج 332,573 طناً، وفق بيانات وزارة الزراعة.

إنتاج سوريا من الذرة الصفراء يرتفع 42 % خلال عام 2026
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   14:13
مركز الأخبار
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بلغ إنتاج سوريا من الذرة الصفراء 475,232 طناً خلال عام 2026، بزيادة قدرها 42 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل إنتاجاً بلغ 332,573 طناً.

وفق بيانات وزارة الزراعة بلغت المساحة المزروعة بالمحصول 84,381 هكتاراً، وتصدرت محافظة الرقة قائمة مناطق الإنتاج بنسبة 35 بالمئة، تلتها حلب بنسبة 27 بالمئة، ثم الحسكة بنسبة 13 بالمئة.

وبلغ متوسط إنتاج الهكتار نحو 6 أطنان من الأصناف الهجينة، فيما تستهدف وزارة الزراعة رفع الإنتاجية إلى 7 أطنان للهكتار، عبر اعتماد أصناف أعلى إنتاجية مع مراعاة توافر الموارد المائية.

وتغطي كميات الإنتاج المحلي نحو نصف احتياجات البلاد من الذرة الصفراء، وفق البيانات ذاتها.

(م ح)

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