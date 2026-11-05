فرنسا تستعد لموجة احتجاجات وإضرابات جديدة وسط تصاعد الغضب الاجتماعي

تواجه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، الخميس، على خلفية مطالب نقابية بزيادة الأجور ورفض خفض الإنفاق الاجتماعي، وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب والتوترات الأمنية.

فرنسا تستعد لموجة احتجاجات وإضرابات جديدة وسط تصاعد الغضب الاجتماعي
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   13:01
مركز الأخبار
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تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، الخميس، استجابة لدعوات نقابية تطالب بزيادة الأجور والتراجع عن خفض الإنفاق الاجتماعي، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف، ومخاوف من تجدد أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات سابقة.

وفي إطار الاستعدادات، تعتزم السلطات نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لتأمين المظاهرات ومنع أعمال الشغب والتخريب، فيما يُتوقع حدوث اضطرابات محدودة في حركة القطارات طويلة المسافة، دون اتضاح حجم التأثير على حركة الطيران، بينما من المقرر أن يعمل مترو باريس بصورة طبيعية.

وتحظى الاحتجاجات بدعم حركة "السترات الصفراء" ومنظمات طلابية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع التعليم.

وفي محاولة لاحتواء الغضب، تدرس الحكومة الفرنسية إقرار زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادة المقررة في يناير 2027، إذ أكد وزير الاقتصاد رولان ليسكور أن إعلاناً بهذا الشأن قد يصدر خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لاحتجاجات شهدتها البلاد في 17 و24 أكتوبر، وتخللتها أعمال شغب ونهب ومواجهات، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 290 شخصاً خلال احتجاجات 24 أكتوبر.

(م ح)

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