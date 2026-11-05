إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية بريف درعا

أصيب شخصان بجروح في انفجار قنبلة يدوية أثناء عبثهما بها في ريف درعا الغربي.

إصابة شخصين بانفجار قنبلة يدوية بريف درعا
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   10:21
مركز الأخبار
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إصابة شخصين بجروح إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء عبثهما بها، في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية وانتشار الأسلحة بين الأهالي، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع انفجارات وحوادث مماثلة، ويعرّض المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لخطر دائم، في ظل غياب إجراءات جدية للحد من هذه الظاهرة.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار السلاح العشوائي، والعمل على حصره بيد الجهات المختصة، ومحاسبة المسؤولين عن الحوادث المرتبطة باستخدامه، بما يسهم في حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأشار المرصد إلى أنه وثّق منذ مطلع عام 2026 مقتل 163 شخصاً جراء الرصاص الطائش أو الاستخدام الخاطئ للأسلحة والقنابل، بينهم 101 رجل و55 طفلاً و7 نساء، إضافة إلى إصابة 178 شخصاً بجروح، في حصيلة تعكس حجم المخاطر الناجمة عن انتشار السلاح بين المدنيين.

(م ح)

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