انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية

تواصل درجات الحرارة في سوريا انخفاضها، لتصبح اليوم أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية في مختلف المناطق، وسط توقعات بهطول زخات مطرية قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد في عدد من المناطق.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة في مناطق سورية
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:54
مركز الأخبار
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حسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا، يكون الطقس اليوم، نهاراً غائماً جزئياً بصورة عامة، مع بقاء فرص هطول الأمطار في المناطق الساحلية والشمالية ومنطقة الجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى، على أن تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، ولا سيما في الساحل والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

وتنخفض درجات الحرارة لتصبح اليوم أدنى من معدلاتها بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية في مختلف المناطق وخلال ساعات الليل، ليسود طقس بارد نسبياً في عموم المناطق، وبارد في المرتفعات الجبلية، مع تحذيرات من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 45 كيلومتراً في الساعة، في المناطق الجنوبية والوسطى والجزيرة وأجزاء من الساحل، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في دمشق بين 23 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، فيما تسجل في ريف دمشق بمنطقة القلمون 18 درجة للعظمى و7 درجات للصغرى. وتبلغ العظمى في القنيطرة 22 درجة والصغرى 12، وفي درعا 22 و11 درجة، بينما تسجل السويداء 22 درجة للعظمى و11 للصغرى.

وفي المنطقة الوسطى، تسجل حمص 21 درجة للعظمى و14 للصغرى، فيما تبلغ في حماة 22 درجة للعظمى و15 للصغرى. أما في الساحل، فتصل العظمى في اللاذقية إلى 22 درجة والصغرى 18، وفي طرطوس 23 درجة للعظمى و18 للصغرى.

وفي شمال البلاد، تسجل حلب 20 درجة للعظمى و13 للصغرى، وإدلب 20 درجة للعظمى و12 للصغرى. وفي المنطقة الشرقية، تبلغ درجات الحرارة في دير الزور 22 درجة للعظمى و15 للصغرى، وفي الرقة 21 درجة للعظمى و14 للصغرى، بينما تسجل الحسكة 20 درجة للعظمى و15 للصغرى.

وتشهد منذ الصباح العديد من المناطق السورية موجات من الضباب، في مقدمتها الحسكة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

(أم)

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