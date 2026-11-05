روسيا تعلن تدمير 496 مسيّرة أوكرانية وهجمات متبادلة توقع قتلى وجرحى

أعلنت موسكو تدمير 496 مسيّرة أوكرانية خلال 12 ساعة، فيما أسفرت هجمات روسية وأوكرانية متبادلة عن إصابة ثلاثة أشخاص في مدينة أوكرانية ومقتل عائلة في منطقة روسية.

روسيا تعلن تدمير 496 مسيّرة أوكرانية وهجمات متبادلة توقع قتلى وجرحى
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:50
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمّرت 496 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال الساعات الـ 12 الماضية.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الليلة الماضية هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت للطاقة ومراكز لوجستية وسفناً بحرية قالت إنها تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

في المقابل، أعلن مسؤول محلي أوكراني إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف مدينة دنيبرو، جنوبي شرق البلاد. وقال أولكسندر هانزا، عبر منصة تيليغرام، إن الهجوم أصاب منزلاً خاصاً ومواقف للسيارات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وفي تطور آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الحدودية.

وأفاد المقر العام للمنطقة بأن الطائرة المسيّرة استهدفت حافلة صغيرة كان يستقلها أفراد العائلة الثلاثة، ما أدى إلى مقتلهم.

(م ش)

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