تقارب سعودي سوري وتوغلات إسرائيلية وأزمة السودان اهتمامات الصحف

يتجه التقارب السعودي السوري نحو ترجمة الانفتاح السياسي إلى شراكة اقتصادية ومشروعات لإعادة الإعمار، في حين تتصاعد التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا بما يثير مخاوف من توسيع النفوذ وسيطرة إسرائيل على الموارد المائية، وفي المقابل، يواجه السودان تحديات متزايدة في ظل استمرار الحرب واستهداف البنية التحتية، وسط تحذيرات من تداعياتها على وحدة الدولة ومؤسساتها.

تقارب سعودي سوري وتوغلات إسرائيلية وأزمة السودان اهتمامات الصحف
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:37
مركز الأخبار
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سلطت الصحف الصادرة اليوم، الضوء على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى الرياض، وما رافقها من اتفاقيات اقتصادية تعكس توجهاً نحو تعزيز العلاقات السعودية السورية، بالإضافة إلى تصاعد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ولا سيما قرب مصادر المياه، إلى جانب تداعيات الحرب في السودان واستهداف البنية التحتية.

الرياض ودمشق.. شراكة اقتصادية تتوج التقارب السياسي

سلطت صحيفة "العرب اللندنية" الضوء على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى الرياض، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 403.6 ملايين دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتشمل الاتفاقيات دعم قطاعات الصحة والإسكان والطاقة والمياه والتحول الرقمي، أبرزها تخصيص 100 مليون دولار للقطاع الصحي، و90 مليوناً لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية، و60 مليوناً لإعادة تأهيل المساكن.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاقيات تمثل خطوة نحو تحويل التقارب السياسي بين الرياض ودمشق إلى شراكة اقتصادية وتنموية، مؤكدة أن نجاحها يرتبط بشفافية التنفيذ وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب الحاجة لمشاركة عربية ودولية أوسع في إعادة إعمار سوريا.

تحركات إسرائيلية غامضة قرب مصادر المياه في جنوب سوريا... ما أهدافها؟

سلطت صحيفة "النهار" الضوء على تصاعد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، خصوصاً في محيط سد المنطرة وحوض اليرموك، وسط مخاوف من استهداف الموارد المائية وتوسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية وباحثين أن التحركات الإسرائيلية، التي شملت إقامة حواجز ونقاط تفتيش واستخدام آليات إنشائية، قد تمهد لمشروعات تهدف إلى السيطرة على مصادر المياه.

كما حذّرت الصحيفة من أن السيطرة على مناطق حوض اليرموك قد لا تقتصر تداعياتها على سوريا، بل قد تمتد إلى الأردن، نظراً لأهمية النهر بوصفه أحد أبرز مصادر المياه والري فيه، ما يثير مخاوف من توسيع النفوذ الإسرائيلي على الموارد المائية المشتركة في المنطقة.

السودان في مواجهة مخطط صناعة الدولة الفاشلة

أما في السودان، فقد تطرقت صحيفة "الشرق الأوسط" على تصاعد استهداف البنية التحتية في السودان مشيرة إلى تعرض 16 محطة كهرباء لهجمات خلال عشرة أيام، ما تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة وهدد الخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى اتهامات الحكومة السودانية لإثيوبيا بالسماح بانطلاق هجمات بطائرات مسيّرة من أراضيها، مؤكدة أن الحرب لم تعد تقتصر على المواجهة العسكرية، بل باتت تستهدف مقومات الدولة ومؤسساتها.

وحذّرت الصحيفة من مخاطر تفكيك السودان وإضعاف مؤسساته، مشيرة إلى مواقف مصر والسعودية الداعمة لوحدته وسيادته ورفض إنشاء كيانات موازية.

(م ح)

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