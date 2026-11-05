اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية

وقّعت سوريا والسعودية اتفاقيات تعاون شملت 6 قروض تنموية ميسّرة، إلى جانب اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصناعة والزراعة والبيئة، خلال زيارة الشرع ووفد إداري وأمني وعسكري للرياض.

اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   09:15
مركز الأخبار
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وصل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، مع وفد ضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات العامة عبد القادر طحان.

والتقى الوفد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعقد الجانبان مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، تخللها توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته وكالتا، "سانا" و "واس"، شملت التوقيعات مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة في البلدين، واتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع، ومذكرتي تفاهم في مجالي الزراعة وحماية البيئة، إضافة إلى ست اتفاقيات بين الصندوق السعودي للتنمية والجانب السوري لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والصحة والإسكان والخدمات المالية.

وتبلغ قيمة الاتفاقيات التمويلية الست أكثر من 403 ملايين دولار، وهي عبارة عن قروض تنموية ميسّرة وليست منحاً مالية، وقّعها عن الجانب السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد.

وتتوزع القروض على ستة مشاريع، تشمل تخصيص 90 مليون دولار لإعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، و30 مليون دولار لتوريد وتركيب نحو 300 ألف عداد ذكي لمياه الشرب، و105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز 25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات.

كما تتضمن تخصيص 60 مليون دولار لإعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة، و100 مليون دولار لإعادة تأهيل وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، إضافة إلى أكثر من 18 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في وزارة المالية السورية.

وفيما يتعلق بطبيعة القروض، تمتد فترة سدادها إلى 20 عاماً، مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات، ما يعني أن المبالغ المعلنة ليست مساعدات مالية مجانية، وإنما تمويلات يتعين سدادها وفق الشروط المتفق عليها.

أما مذكرات التفاهم الأخرى، فتتعلق بإقامة أطر للتعاون بين المؤسسات الحكومية في البلدين، في مجالات الصناعة والزراعة وحماية البيئة، في حين لم تعلن وكالتا الجانبين تفاصيل مالية لهذه المذكرات، كما لم تنشر شروط اتفاقية التعاون الدفاعي أو تفاصيل الالتزامات المترتبة عليها.

(أم)

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