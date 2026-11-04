الشرع يلتقي ولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث الشرع مع ولي العهد السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية وقضايا الأمن والاستقرار.

الشرع يلتقي ولي العهد السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   16:09
مركز الأخبار
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التقى الرئيس أحمد الشرع، اليوم، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء عُقد في قصر اليمامة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، وتناول سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الشرع قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، على رأس وفد سوري رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة والتجارة الداخلية، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

(م ش)

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