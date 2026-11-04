مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً

في إطار مناقشة آلية دمج أوقاف محافظة الحسكة مع الأوقاف السورية، عُقد اجتماع في مدينة كركي لكي شارك فيه حشد من الشيوخ والأئمة والخطباء، جرى خلاله التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تدريجياً.

مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً
مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً
مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً
مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً
مدير أوقاف الحسكة: دمج الأوقاف سيتم تدريجياً
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:08
قامشلو
+

برعاية مديرية أوقاف الحسكة وشعبة أوقاف ديرك، عُقد اليوم، اجتماع في مدينة كركي لكي بحضور حشد من الشيوخ والأئمة والخطباء لمناقشة آلية دمج أوقاف محافظة الحسكة مع الأوقاف السورية وتوضيح طبيعة المرحلة المقبلة والإجراءات المتعلقة بهذا الدمج.

وقبل بدء الاجتماع قرئت سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، أعقبها كلمة لمدير أوقاف محافظة الحسكة الشيخ مازن هاروني، أكد فيها أهمية الحفاظ على الأخوة والتعايش بين مكونات المنطقة، مشيراً إلى أن أبناء الجزيرة عاشوا على أساس الأخوة والمحبة رغم الهجمات التي شنها داعش على المنطقة حيث بقيت روابط المحبة والتآخي قائمة بين مختلف المكونات.

وأوضح هاروني أن هناك جهات تسعى إلى إثارة الفتن والنعرات حتى بين المسلمين، مشدداً على ضرورة التكاتف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل محاولات الفتنة، باعتبار أن الإسلام دين المحبة والتسامح والتعاون، مؤكداً ضرورة أن تكون سوريا حاضنة لجميع المكونات والأديان الموجودة فيها.

وفيما يتعلق بعملية الدمج، بيّن هاروني أن مؤتمر الإسلام الديمقراطي سيواصل عمله كمؤسسة علمية وبحثية، فيما شؤون الأوقاف والمساجد والأئمة والخطباء ستكون مرتبطة بالجهات المعنية ضمن هيكلية الأوقاف السورية.

وأشار إلى أن عملية الدمج ستبدأ بشكل فعلي وتدريجي مع الحفاظ على سير العمل الحالي، واستمرار جميع العاملين في مواقعهم ومهامهم دون إجراء تغييرات على طبيعة عملهم.

(ك س/ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع بريف درعا

المادة التالية

أهالي قامشلو يستذكرون الشهيد جوان إبراهيم

أخبار ذات صلة

اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية

اتفاقيات تعاون وقروض ميسّرة لسوريا من السعودية

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 09:15

الصحفية ديلان عثمان: الشهيد جوان إبراهيم وضع أسس التنظيم والعمل الإعلامي والأمني في روج آفا

الصحفية ديلان عثمان: الشهيد جوان إبراهيم وضع أسس التنظي...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 02:30

إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان

إصابة عدد من الأطفال بانفجار في مدرسة بزركان

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 15:53

مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل

مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيل...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 16:38

بافل طالباني يقرر الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

بافل طالباني يقرر الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 22:56

مستشار الرئاسة مظلوم عبدي يقدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد جوان إبراهيم

مستشار الرئاسة مظلوم عبدي يقدّم واجب العزاء لعائلة الشه...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 15:36