طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم

أكد طلاب الذين تعرضوا للاعتداء في مدينة الحسكة تمسكهم بحقهم في التعلم بلغتهم الأم، ورفضهم التراجع عن مطالبهم التي عبّروا عنها خلال احتجاج سلمي أمام مبنى المحافظة.

طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم
طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم
طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم
طلاب الحسكة يتعرضون للاعتداء والرشق بالحجارة ويتمسكون بمطلبهم
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   12:28
الحسكة
+

تعرّض طلاب متظاهرون في مدينة الحسكة، للاعتداء والرشق بالحجارة وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق احتجاجهم السلمي أمام مبنى المحافظة، فيما أكد الطلاب تمسكهم بمطلبهم في التعلم بلغتهم الأم، ورفضهم التراجع عنه رغم ما تعرضوا له.

وقال الطلاب في حديثهم لمراسل وكالتنا، إن مجموعات قدمت من حي غويران اعتدت عليهم بالحجارة والأسلحة البيضاء، بينما أطلقت قوى الأمن الداخلي الرصاص في الهواء لتفريقهم ومنعهم من مواصلة احتجاجهم.

وعبّر الطلاب عن استيائهم من التعامل معهم بهذه الطريقة رغم سلمية احتجاجهم، متسائلين: "ما الخطأ الذي ارتكبناه حتى نتعرض للقمع والمنع من التظاهر السلمي، لمجرد المطالبة بحقنا في لغتنا؟".

وشدد الطلاب على أن احتجاجهم جاء للتعبير عن مطالبهم اللغوية بصورة سلمية، مؤكدين أن الاعتداءات لن تثنيهم عن المطالبة بحقهم في التعلم بلغتهم الأم.

(م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

إصابة عدد من الطلبة جراء تعرّض مظاهرة طلابية في الحسكة للاعتداء بالحجارة

المادة التالية

طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم

أخبار ذات صلة

طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الكردية

طلاب عامودا يحتجون للمطالبة بحقهم في التعليم باللغة الك...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:52

فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار لغم في مدرسة بمدينة زركان

فقدان طفل لحياته وإصابة 14 آخرين بينهم معلمون بانفجار ل...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 16:44

مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة ويؤكد حق التعليم باللغة الأم

مؤتمر ستار في تل تمر يستنكر الاعتداء على طلاب الحسكة وي...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 18:25

استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان

استهداف محيط مبنى أمن الطرق بقذيفة RPG في معرة النعمان

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 20:27

اللجنة الإعلامية للبرلمان في سوريا تناقش مع مؤسسات حكومية معايير قانون إعلام جديد

اللجنة الإعلامية للبرلمان في سوريا تناقش مع مؤسسات حكوم...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:50

وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها

وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 13:44