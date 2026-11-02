وزير خارجية الصين يدعو للحوار لحل الأزمة في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الصيني جميع أطراف الصراع ​في الشرق الأوسط التركيز على الحلول ​السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

وزير خارجية الصين يدعو للحوار لحل الأزمة في الشرق الأوسط
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   13:45
مركز الأخبار
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم، خلال اجتماعه في بكين مع ‌علي باقري كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن على جميع أطراف الصراع ​في الشرق الأوسط التركيز على الحلول ​السياسية بدلاً من اللجوء إلى السلاح مرة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ ​قوله للمسؤول الإيراني إن الحوار والتفاوض هما ​السبيل لحل الصراعات في الشرق الأوسط.

وأضاف وانغ أن الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.

وقال الرئيس ​الصيني شي جين بينغ لسلطان عمان ​هيثم بن طارق آل سعيد في وقت سابق ‌من اليوم الإثنين إن منطقة الشرق الأوسط والخليج ينبغي ألا تصبح ساحة معركة للتنافس بين القوى العظمى.

وفي بيان مشترك صدر لاحقاً، ​عبّرت مسقط ​عن دعمها للمقترحات الصينية الرامية لوقف الحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى ​أنها تتطلع إلى اضطلاع بكين بدور ​أكبر في إرساء استقرار دائم في المنطقة.

وأعلنت الصين، التي تسعى إلى تعزيز دورها الدبلوماسي في الشرق ​الأوسط، أن مبعوثها الخاص ​إلى الشرق الأوسط سيزور إيران وسلطنة عمان والسعودية هذا ​الشهر.

(م ش)

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