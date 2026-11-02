طهران: اتفاق إسلام أباد كان مجرد مضيعة للوقت

اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بالافتقار إلى المبادرات الدبلوماسية والسعي لجر المنطقة إلى حرب أوسع، واصفةً الجهود المرتبطة بـ "اتفاق إسلام أباد" بأنها كانت مجرد "هدر للوقت".

طهران: اتفاق إسلام أباد كان مجرد مضيعة للوقت
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   11:37
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، رفضاً قاطعاً لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، واصفةً الجهود المرتبطة بـ "اتفاق إسلام أباد" بأنها كانت مجرد "هدر للوقت"، وموجهةً اتهامات مباشرة لواشنطن بتعطيل المسار الدبلوماسي وتأجيج الصراع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن واشنطن تفتقر للجدية في أي مسعى دبلوماسي، قائلاً: "الولايات المتحدة لم تكن تملك أي مبادرة في الجهود الدبلوماسية، وبدلاً من تعزيز مسارات السلام، تواصل محاولاتها المستمرة لتوريط المنطقة بشكل أعمق في أتون الحرب".

وشدد بقائي على ثبات الموقف الإيراني إزاء التوترات البحرية القائمة، مؤكداً أن "مطالب طهران واضحة ومعلنة للجميع، ومضيق هرمز لن يُعاد فتحه بأي شكل من الأشكال" في ظل الظروف الراهنة.

(م ش)

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