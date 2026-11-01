إسرائيل تدرس هجوماً مفاجئاً على قادة إيران بأسلوب "البيجر"

كشف مسؤول سابق في الموساد بأن تل أبيب تحتفظ بأوراق سرية لاستهداف القيادة العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تلجأ إلى هجوم مفاجئ على غرار عملية تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله في لبنان وسوريا عام 2024.

إسرائيل تدرس هجوماً مفاجئاً على قادة إيران بأسلوب "البيجر"
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:04
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كشف نائب رئيس الموساد السابق للعمليات العالمية عوديد إيلام، أن إسرائيل قد تلجأ إلى هجوم مفاجئ على غرار عملية تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله في لبنان وسوريا عام 2024، بهدف القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية.

وأضاف إيلام لصحيفة "نيويورك بوست" أن المفاجآت والتحركات غير المتوقعة تمثل جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية، مؤكداً أن تل أبيب تمتلك أوراقاً استخباراتية وعسكرية قد تستخدمها في المرحلة المقبلة.

وحدد إيلام أربعة قادة عسكريين وأمنيين إيرانيين بوصفهم مراكز القوة الفعلية في النظام، وهم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وقائد قوات الباسيج حسين طائب، ورئيس هيئة الأركان الإيرانية علي عبداللهي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي.

ووفقاً لإيلام، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، لا يمتلكون سلطة القرار الفعلية، التي تتركز في يد القيادة العسكرية.

وأشار إيلام إلى أن القيادات العسكرية الإيرانية عرقلت محاولات القيادة السياسية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، معتقدة أن إغلاق مضيق هرمز يمنح طهران أفضلية استراتيجية.

وأضاف أن الخلافات داخل النظام تتزايد بفعل العقوبات الاقتصادية والحصار العسكري الأميركي، مشيراً إلى وجود تباينات في المواقف بين القيادات الإيرانية.

(م ش)

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