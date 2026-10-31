آلاف الشباب يتظاهرون في مدن ألمانية

تظاهر آلاف الشباب في مدن ألمانية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق وزيادة التسلح، وسط انتقادات للحكومة.

آلاف الشباب يتظاهرون في مدن ألمانية
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   22:32
مركز الأخبار
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تظاهر آلاف الشباب في مدن ألمانية عدة، اليوم، في موجة احتجاجات نظمتها حركة "جين زي ريغلت" (الجيل زد يتكفل بالأمر)، اعتراضاً على سياسات النخب السياسية، التي يتهمها المحتجون بتجاهل مطالب الأجيال الشابة.

وشهدت برلين وفرانكفورت وكولونيا وميونيخ ومدن أخرى تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، وسط انتشار أمني واسع تحسباً لوقوع أعمال عنف، بالتزامن مع احتفالات عيد الهالوين.

ورفع المتظاهرون، وفق "رويترز"، لافتات تنتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بينها "حان وقت المقاومة" و"على ميرتس الرحيل". وقالت المتحدثة باسم الحركة، فيرونيكا دينتر، إن المشاركين يطالبون بحياة يستطيع الجميع تحمل تكاليفها، معربة عن تراجع الثقة بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.

وتتعدد مطالب المحتجين لتشمل خفض تكاليف المعيشة، وتحسين أوضاع المدارس، ورفض تقليص الإنفاق الحكومي، فضلاً عن الاعتراض على زيادة الإنفاق العسكري ونظام الخدمة العسكرية التطوعية الجديد، خشية أن يمهد الطريق لإعادة فرض التجنيد الإجباري.

وجاءت أعداد المشاركين دون توقعات المنظمين، رغم إعلانهم تسجيل أكثر من 170 ألف شخص للمشاركة في مختلف أنحاء البلاد. وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 2700 في برلين، و1800 في ميونيخ، وألف في فرانكفورت، فيما أشارت إلى أن المشاركة في كولونيا جاءت أقل بكثير من 15 ألفاً سجلوا أسماءهم مسبقاً.

(ع م)

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