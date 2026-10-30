مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ المياه صباح السبت

اعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة مياه علوك، كما واستئناف ضخ المياه من صباح يوم غد السبت الساعة 09:00 صباحاً.

مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ المياه صباح السبت
خبر
الجمعة 30 تشرين الأول, 2026   22:09
مركز الأخبار
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ووفق ما أعلنته الشركة أن الضخ سيكون باتجاه محطة الحمة، ومن هناك سيُستأنف تُوزيع المياه على الأحياء بحسب برنامج التوزيع المعتمد.

وأوضحت بحسب ما نشرته أن بدء الضخ من محطة علوك لا يعني وصول المياه مباشرةً إلى جميع الأحياء، إذ يعتمد ذلك على برنامج التوزيع.

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