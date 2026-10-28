مقتل 64 شخصاً جرّاء تصادم قطارين في إسبانيا

قُتل 64 شخصاً على الأقل في تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا.

مقتل 64 شخصاً جرّاء تصادم قطارين في إسبانيا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   19:06
مركز الأخبار
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بلغت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا 64 قتيلاً على الأقل، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز"، اليوم، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ضحايا ومصابين في موقع الحادث.

ووقع التصادم بعدما اصطدم قطار تديره شركة "رينفي" بقطار تابع لشركة "إيريو" كان متوقفاً قرب طليطلة، ما أدى إلى خروج عربات من القطارين عن القضبان وسقوط ثلاث عربات على الأقل من ارتفاع بمحاذاة السكة الحديدية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن قطار "إيريو" توقف بسبب عطل في إشارات السكك الحديدية، بناءً على تعليمات من شركة "أديف" المسؤولة عن البنية التحتية، قبل أن يصطدم به قطار "رينفي" أثناء سيره بسرعة عالية.

وقالت شركة "رينفي" إن قطارها اصطدم بالقطار المتوقف بعدما حصل على إذن بمواصلة الرحلة، مضيفة أن التحقيق سيحدد التسلسل الدقيق للأحداث وظروف حركة القطارات وملابسات التصادم. ولم تصدر شركتا "إيريو" و"أديف" تعليقاً فورياً على الحادث.

وشهد موقع التصادم استنفاراً واسعاً لفرق الإنقاذ والإسعاف، فيما جرى إجلاء الناجين ونقل المصابين إلى المستشفيات، وسط استمرار عمليات البحث عن مزيد من الضحايا.

ويُعد الحادث ثاني تصادم من هذا النوع تشهده إسبانيا خلال العام الجاري، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث والمسؤوليات المرتبطة به.

(ع م)

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