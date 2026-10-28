الحوثيون يقصفون مطار عدن في اليمن

هاجم الحوثيون مطار عدن بعد تحذير بإخلائه، ما أدى إلى توقف حركة الطيران، وسط تصاعد القتال ومخاوف من تأثر وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب اليمن.

الحوثيون يقصفون مطار عدن في اليمن
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   18:28
مركز الأخبار
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قال مسؤولون في الحكومة اليمنية، اليوم، إن جماعة الحوثيين هاجمت مطار عدن، عقب تحذير أصدرته الجماعة دعا إلى إخلائه، على خلفية اتهامها السعودية بنقل أسلحة إلى اليمن.

وأفاد سكان بسماع دوي انفجار قرب المطار، فيما أكد مسؤولان في وزارة النقل لوكالة "رويترز"، توقف حركة الطيران عقب الهجوم. وقال مصدر في مجال الإغاثة إن بعض موظفي الأمم المتحدة غادروا المطار قبيل الضربة، من دون تسجيل إصابات بينهم.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد دعا في وقت سابق إلى الإخلاء الفوري للمطار، مدعياً وجود طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة. ولم تصدر الرياض تعليقاً فورياً على هذه الاتهامات.

ويأتي استهداف المطار وسط تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، في تطور يثير مخاوف بشأن وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جنوب اليمن.

ويُعد مطار عدن منفذاً رئيسياً لدخول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات والمعدات الطبية إلى المناطق الجنوبية، فيما حذرت منظمات إغاثية من تدهور الأوضاع الإنسانية مع تجدد المواجهات.

(ع م)

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