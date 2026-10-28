استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن

استؤنفت حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد إغلاق مؤقت بسبب التطورات الأمنية في درعا، وعادت حركة العبور إلى طبيعتها بالاتجاهين.

استئناف حركة المسافرين والشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   14:11
مركز الأخبار
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استؤنفت، اليوم، حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد إغلاق مؤقت فرضته التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة درعا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

وقالت الهيئة إن حركة العبور عادت إلى طبيعتها في الاتجاهين، مشيرة إلى استئناف الكوادر العاملة في المعبر تقديم خدماتها بصورة اعتيادية.

ويعد معبر نصيب، المقابل لمعبر جابر من الجانب الأردني، أحد أبرز المعابر الحدودية بين سوريا والأردن، ويشكل ممراً رئيساً لحركة المسافرين والتبادل التجاري ونقل البضائع بين البلدين، كما يمثل شرياناً مهماً لحركة النقل البري في المنطقة.

وكانت سوريا، قد قررت إغلاق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا بالاتجاهين، عقب غارات جوية نفذها سلاح الجو الأردني واستهدفت مواقع في جنوب سوريا، أسفرت عن قتلى وجرحى سوريين.

(م ش)

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