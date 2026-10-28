215 قتيلاً ومصاباً في قصف سوق بمدينة نيالا السودانية

أسفر قصف استهدف سوقاً شعبياً في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن سقوط حوالي من 215 شخصاً بين قتيل ومصاب، وفق منظمات حقوقية وإنسانية، وسط تقارير عن تضرر مدنيين ومرافق سكنية في المدينة.

215 قتيلاً ومصاباً في قصف سوق بمدينة نيالا السودانية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   11:35
مركز الأخبار
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أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" السودانية، اليوم، بمقتل 102 شخصاً وإصابة 113 آخرين، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سوق "تنقونج" في حي دوماية غرب مدينة نيالا جنوب دارفور.

وحمّلت المجموعة الجيش السوداني مسؤولية الهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.

من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفى نيالا التعليمي، استقبل 36 جثماناً بينها 21 لأشخاص كانوا يرتدون ملابس مدنية، فيما عالجت غرف الطوارئ أكثر من 150 مصاباً، بينهم نساء وأطفال.

ولم يصدر عن قيادة الجيش السوداني حتى الآن، تعليق يوضح ملابسات الهجوم الأخير أو طبيعة الهدف المستهدف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع المسلح في السودان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تصاعد المخاوف بشأن سلامة المدنيين، في وقت ينص فيه القانون الدولي الإنساني على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمليات العسكرية.

(م ع)

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