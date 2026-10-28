عراقجي عن اجتماع طهران الرباعي: أمن المنطقة مسؤولية دولها ولا مكان للتدخلات الخارجية

أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمن المنطقة يجب أن يُصان عبر تعاون دولها بعيداً عن التدخلات الخارجية، مشيداً بالاجتماع الرباعي في طهران بين إيران والسعودية وتركيا وباكستان.

عراقجي عن اجتماع طهران الرباعي: أمن المنطقة مسؤولية دولها ولا مكان للتدخلات الخارجية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   10:27
مركز الأخبار
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن "تحقيق الأمن المستدام في المنطقة يتطلب مسؤولية جماعية من دولها، بعيداً عن الوجود العسكري أو تدخل القوى العابرة للحدود"، وفق تعبيره.

وقال عراقجي، معلقاً على الاجتماع الرباعي، إن "الاجتماع الرباعي الذي عُقد أخيراً في طهران، بمشاركة مسؤولين من إيران والسعودية وباكستان وتركيا، أتاح فرصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن السلام والأمن الإقليميين، ومواجهة التهديدات والتحدّيات بصورة مشتركة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف أن "الاتفاق على مواصلة المشاورات يمثل خطوة مهمة"، مشدداً على "ضرورة البناء على هذه الفرصة من خلال التوافق على المبادئ، وتعزيز الثقة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بإجراءات عملية تضمن استدامة التعاون".

وأوضح عراقجي أن موقف إيران "يقوم على ضرورة ضمان الأمن الإقليمي بمشاركة دول المنطقة، دون وجود عسكري أو تدخل من قوى خارجية"، مؤكداً أن دول "المنطقة تتحمل مسؤولية تقرير مصيرها"، وفق تعبيره.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مواجهة ما وصفه بـ"شرور وعدوان النظام الصهيوني"، تمثل ضرورة أساسية للدفاع عن استقلال الدول وسيادتها، والحيلولة دون اتساع نطاق الحرب، على حد قوله.

واختتم عراقجي رسالته بالتأكيد على أولوية دول الجوار في السياسة الإيرانية، قائلاً: "جيراننا، أولويتنا".

واتفقت إيران وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، أول أمس الاثنين، على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالي السلام والأمن الإقليميين.

(م ش)

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