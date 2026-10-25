السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ والحوثيون يجددون التهديد باستهداف مطار الرياض

اعترضت السعودية مسيّرات وصواريخ استهدفت الرياض ومناطق جنوبية، فيما جدّد الحوثيون تهديداتهم باستهداف مطار الملك خالد الدولي مع استمرار التصعيد العسكري.

السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ والحوثيون يجددون التهديد باستهداف مطار الرياض
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   12:45
مركز الأخبار
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أُطلقت باتجاه العاصمة الرياض ومناطق جنوب المملكة، في ظل استمرار المواجهات مع جماعة الحوثي.

وأصدرت السلطات السعودية تنبيهات طارئة شملت الرياض وأبها وخميس مشيط، قبل أن تعلن بعد وقت قصير انتهاء الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين مسيّرتين وصاروخاً باليستياً أُطلقت باتجاه الرياض، إضافة إلى صاروخ كروز استهدف مدينة خميس مشيط. كما أعلن لاحقاً اعتراض عشرة صواريخ باليستية أُطلقت نحو مناطق جنوب السعودية.

في المقابل، جدّد الحوثيون تحذيراتهم بشأن استخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي استأنف العمل في عدد من صالاته بعد توقف سابق. وقالت الجماعة إنها نفذت هجمات استهدفت المطار ومنشآت نفطية داخل السعودية يوم السبت، فيما لم تصدر السلطات السعودية تعليقاً مباشراً على تلك التصريحات.

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن المطار لا يزال "هدفاً عسكرياً"، مشيراً إلى استمرار العمليات التي تستهدفه، وداعياً شركات الطيران والعاملين والمسافرين إلى تجنب استخدامه.

وكان مطار الملك خالد الدولي قد أعلن تخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية والصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الوطنية، اعتباراً من اليوم الأحد.

يُذكر أن عمليات المطار كانت قد توقفت في العاشر من تشرين الأول عقب هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في حادثة وُصفت بأنها من بين أكبر الهجمات التي استهدفت المملكة خلال السنوات الأخيرة.

(م ش)

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