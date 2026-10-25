إرسال صهاريج مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة أزمة الوقود

قال مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات أنهم أرسلوا دفعة من صهاريج المازوت إلى حلب وإدلب، لمعالجة الأزمة التي تسببت بضعف حركة النقل العام، ورفع تكاليف الخدمات الأساسية، والإضرار بالصناعات المحلية.

إرسال صهاريج مازوت إلى حلب وإدلب لمعالجة أزمة الوقود
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   13:22
مركز الأخبار
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أعلن مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات، أن الشركة السورية للبترول أرسلت 250 صهريجاً من مادة المازوت من بانياس إلى محافظتي حلب وإدلب، ضمن إجراءاتهم لمعالجة أزمة الوقود، وفق ما صرح به لـ سانا.

وعزا سلات الأزمة الحالية إلى التعديات التي استهدفت خطوط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، ما أدى إلى توقف وصول المادة إلى مستودعات حمص، وزيادة الضغط على مرافق التحميل في بانياس، فضلاً عن تأخر تنفيذ الطلبات خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن الخط المستهدف أُصلح ويجري العمل حاليا على إعادة ضغطه وضخ المازوت عبره، تمهيداً لاستئناف عمليات التحميل فور توافر الكميات اللازمة.

وتأتي تصريحات سلات بالتزامن مع تفاقم أزمة تأمين المازوت في عدد من المحافظات السورية وعلى رأسها مدينة حلب وريفها، الأمر الذي تسبب بضعف حركة النقل العام، ورفع تكاليف الخدمات الأساسية، والإضرار بالصناعات المحلية، وسط لجوء غالبية الأهالي والصناعيين إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم.

(م ع)

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