Buhayê kirîna pembû hat aşkerakirin

Wezareta Çandiniyê buhayê kirîna pembû ji bo demsala çandiniyê ya 2026`an wek sed lîreyê nû destnîşan kir.

Buhayê kirîna pembû hat aşkerakirin
ROJANE
16 mijdar, 2026   15:36
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Çandiniyê ya Sûriyeyê ragihand ku ji bo demsala çandiniyê ya 2026`an buhayê kirîna kîlogrameke pembû sed lîreyê nû yê Sûriyeyê ye. Ev buha dê ji hêla Fona Piştgiriya Hilberîna Çandiniyê û Saziya Giştî ya Pembû ve were dayîn.

Wezaretê diyar kir ku Fona Piştgiriya Hilberîna Çandiniyê dê di çarçoveya piştgiriya ji bo hilberîna çandiniyê de 20 lîreyan ji bo her kîlogrameke pembû bide, her wiha Saziya Giştî ya Pembû dê 80 lîreyan ji bo her kîlogrameke pembû bide.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir

Gotara pêşin

Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

12 mijdar, 2026 - 18:45

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

15 mijdar, 2026 - 11:19

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

15 mijdar, 2026 - 14:19

Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir

Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanînge...

16 mijdar, 2026 - 15:42

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

12 mijdar, 2026 - 22:27

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

14 mijdar, 2026 - 18:36