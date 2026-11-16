Li Îranê zextê li ser jinan didomin Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê derkeve heta ku daxwazên wan bicihbînin Lutkeya rêberan, şerê Xezayê û pevçûnên li Îranê di rojeva medyaya Erebî de bû DAIŞ’ê êrişî Heşdî Şeebî kir Bi dikaneke biçûk rêya vegera li pîşeya xwe vedike Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê? ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-11-2026 KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer zarokek mir Li Şamê kesek hat kuştin Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn