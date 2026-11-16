Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê derkeve heta ku daxwazên wan bicihbînin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava rê li ber şandeyeke hikûmeta veguhêz ya Sûriyeyê girtin û nehiştin ku ji zanîngehê derkevin. Xwendekara xwest ku hikumet ji biryara tevlîkirina Zanîngeha Rojava di nav a Firatê de vegere û statûya zimanê Kurdî bi fermî nas bike.

Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê derkeve heta ku daxwazên wan bicihbînin
ROJANE
16 mijdar, 2026   11:48
QAMIŞLO
+

Îro, şandeyeke hikûmetê bi rêveberiya Zanîngeha Rojava  re civîn  lidar xist û li ser entegrekirina zanîngehê bi zanîngehên Sûriyeyê re gûtûbêj kir. Piştî civînê xwendekaran rê li ber şandeyê girtin, nehiştin derkevin û daxwazên xwe anîn ziman.

Xwendekaran piştî ku civîn bi dawî bû, şandeyê dorpêç kirin, qebûl nekirin ku heta daxwazên wan neyên bihîstin ji zanîngehê derkevin.

Hêrs û xwepêşandana xwendekaran li hember 2 biryaran derket ku xwendekar wan napejirînin. Ya yekem biryara Wezareta Perwerdeyê ya betalkirina hevyazbariya ji bo çend fakulteyên li Zanîngeha Rojava ye. Ya duyemîn, biryara tevlîkirina zanîngehê bi Zanîngeha Firatê re ye.

Xwendekar dibêjin ku tevlîkirin ne gaveke rêxistinî ye, lê belê hewldanek e ji bo jêbirina nasnameya zanîngehê.

Xwendekaran diyar kir ku di salên şoreşê de, Zanîngeha Rojava xweseriya xwe ya rêveberî û akademîk parastiye, bernameya xwendinê, ziman û şêwaza rêveberiya xwe parastiye. Lewma her biryarek ku vê xweseriyê ji holê rake, tê wateya hilweşandina her tiştê ku bi salan hatiye kirin.

Civîna di navbera şandeya hikumetê û rêveberiya zanîngehê de bêyî ti ravekirinekê bi dawî bû. Ne rêveberiya Zanîngeha Rojava û ne jî şandeya hikûmetê encamên civînê eşkere nekirin, ku vê yekê hêrsa xwendekaran hîn zêdetir kir.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Lutkeya rêberan, şerê Xezayê û pevçûnên li Îranê di rojeva medyaya Erebî de bû

Gotara pêşin

Li Îranê zextê li ser jinan didomin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayikê kirin

Xwendekaran daxwaza domandina perwerdeya bi zimanê dayi...

15 mijdar, 2026 - 13:10

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket

12 mijdar, 2026 - 10:31

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

12 mijdar, 2026 - 15:55

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi ...

15 mijdar, 2026 - 04:35

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

14 mijdar, 2026 - 15:29

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn

12 mijdar, 2026 - 16:45