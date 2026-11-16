Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir Xwendekarên Kobanê piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin Bi boneya 25’ê Mijdarê semînerek hat dayîn Li Îranê zextê li ser jinan didomin Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê derkeve heta ku daxwazên wan bicihbînin Lutkeya rêberan, şerê Xezayê û pevçûnên li Îranê di rojeva medyaya Erebî de bû DAIŞ’ê êrişî Heşdî Şeebî kir Bi dikaneke biçûk rêya vegera li pîşeya xwe vedike Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin