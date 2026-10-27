 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê di meşekê de daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî, perwerdeyê û parastina mafên wan ên çandî û zimanî bi destûrî kir.

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir
ROJANE
27 cotmeh, 2026   14:48
HESEKÊ
+

Li bajarê Zirganê xwendekar, endamên Tevgera Ciwanên Zirganê û şêniyên meşek li dar xist û daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî wek zimanekî fermî li Sûriyeyê kir. 

Di meşê de, xwendekarên bi navê Cîhan Nima û Riyad Ebdul Ezîz, daxuyaniyek bi kurdî û erebî xwend.

Di daxuyaniyê de daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî wek zimanekî fermî li Sûriyeyê, li kêleka zimanê erebî, hate kirin.

Her wiha daxwaza misogerkirina mafê welatiyên Kurd ên fêrbûna bi zimanê dayikê û bicihkirina wê di perwerdeyê de kirin.

 (k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Gotara pêşin

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

26 cotmeh, 2026 - 19:11

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Li Hemayê kesek birîndar bû

Li Hemayê kesek birîndar bû

27 cotmeh, 2026 - 20:28

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05