Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Komîteya Koçberên Girê Spî bang li koçberan kir ku heta ku bi komîteyê re hevrêziyê nekin, venegerin malên xwe yên li Girê Spî da ku ewlehiya wan û vegera wan a birûmet misoger bibe.

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir
ROJANE
27 cotmeh, 2026   13:18
NAVENDAS NÛÇEYAN
+

Komîteya Koçberên Girê Spî îro daxuyaniyek weşand û ji koçberan xwest berî ku bi komîteyê re têkilî deynin û bi komîteyê re hevrêziyê bikin, bi niyeta vegerê neçin herêmê.

Komîteyê ji şêniyan xwest hişyar û berpirsiyar bin û baweriya xwe bi gotegot û nûçeyên piştrastnekirî neynin, an jî bersivê nedin bangên nefermî. Her wiha hişyarî da ku biryarên takekesî yên ku dikarin wan bi xetere yan binpêkirinan re rû bi rû bihêlin, nedin.

Komîteyê diyar kir ku ew pêvajoya vegerê dişopîne û bi rayedarên têkildar re di têkiliyê de ye da ku wê vegerê bi rêxistin bike û şert û mercên guncaw û hawîrdoreke ewle peyda bike, bi awayekî ku rûmet û mafên kesên vegeriyayî biparêze.

Komîteyê destnîşan kir ku ew ê agahî û geşedanên nû bi rêya kanalên xwe yên fermî parve bike. Komîteyê diyar kir ku ewlehiya koçberan û birêxistinkirina vegera wan berpirsiyariyeke hevpar e û ji bo têkiliyan û hevrêzkirinê ev hejmar destnîşan kir: +4915737754742.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Gotara pêşin

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

Nûçeyên Têkildar

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Li Hemayê kesek birîndar bû

Li Hemayê kesek birîndar bû

27 cotmeh, 2026 - 20:28

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

25 cotmeh, 2026 - 17:11

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

25 cotmeh, 2026 - 08:46

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24