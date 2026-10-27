PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) bi daxuyaniyekê êrişa duh a li dijî koçberên Girê Spî yên ku vedigeriyan bajarê xwe, şermezar kir û banga parastina sivîlan, garantîkirina mafê wan ê vegereke ewle kir.

PYD`ê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir
ROJANE
27 cotmeh, 2026   15:06
KOBANÊ
+

PYD’ê têkildarî êrişa duh a li dijî koçberên Girê Spî yên ku vedigeriyan bajarê xwe daxuyaniyek da. Daxuyanî ji aliyê hevseroka PYD`ê ya Kobanê Bêrîvan Îsmaîl ve hat xwendin. 

Di daxuyaniyê de hat gotin ku divê kesên bûne sedema êrişa duh a li Girê Spî werin darizandin.

PYD`ê diyar kir: "Hin aliyan xwest di navbera pêkhateyên herêmê de tevliheviyan derxin û dema ku koma koçberan gihaşt malên xwe, êrişên tund di dijî wan û erebeyên wan hatin kirin.”

PYD’ê diyar kir ku berpirsyarî bi tevahî dikeve ser hikumeta veguhêz ji bo parastina sivîlan û milkên wan, rawestandina van êrişan û pêşîgirtina li ber dubarebûna wan.

 (ct/k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

Gotara pêşin

Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike

Nûçeyên Têkildar

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

Li Hemayê teqîn: 3 kes birîndar bûn

27 cotmeh, 2026 - 19:20

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn hat nîşandan

Têkildarî wêneyên li ser pirtûkên dibistanan nerazîbûn ...

26 cotmeh, 2026 - 12:20

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

Li gundewarên Zirganê 3 zarok birîndar bûn

26 cotmeh, 2026 - 18:33

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya yekgirtî ne

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya...

25 cotmeh, 2026 - 04:05

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragiha...

26 cotmeh, 2026 - 10:19